إسرائيل تبني مركزاً «دينياً» تهويدياً بقلب القدس

ندّد الفلسطينيون بشدة، أمس، بشروع إسرائيل في بناء مركز «ديني» تهويدي يجاور المسجد الأقصى في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أنها تسعى إلى أُطر تحرك عدة لمواجهة تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالبت حكومة الوفاق الفلسطينية بتحرك عربي وإسلامي وأممي فوري وعاجل لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مشاريعها «الاستيطانية» في القدس خصوصاً مشروع بناء المركز الديني في ساحة البراق بجوار الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، إن المشروع المذكور المقرر إقامته على أرض تعد امتداداً للمسجد الأقصى وهي وقف إسلامي «ينذر بأشد وأصعب المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات».

وحذر من أن سلطات الاحتلال «تهدف من وراء إقامة المشاريع الاستيطانية حول المقدسات التي تضم مباني ضخمة، إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويهها».

وفي السياق، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بدء العمل بمشروع «بيت الجوهر-بيت هليبا»، غرب ساحة البراق على بعد نحو 200 متر غربي المسجد الأقصى، «إصراراً واضحاً على تهويد القدس ومعالمها».

وأكدت الهيئة، في بيان، أن المخطط المذكور «على قدر كبير من الخطورة لما له من دور في تهويد القدس بحيث يعتبر مكملاً لمشاريع التهويد على الأرض من خلال الحفريات وسرقة التاريخ والآثار وبناء المستوطنات إضافة إلى بناء الكنس والحدائق التلمودية».

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال نصبت الليلة قبل الماضية رافعة إنشائية وتجهيزات أخرى داخل حدود المكان المخصص لإقامة مركز «ديني» تهويدي قرب المسجد الأقصى. وحسب المخطط الذي تمت المصادقة عليه عام 2015، وقدمته شركة «ترميم وتطوير الحي اليهودي» بدعم من البلدية الإسرائيلية في القدس، فإنه من المقرر بناء 3 طوابق تبلغ مساحتها الإجمالية إلى 2825 متراً مربعاً.

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 11 مقدسياً بعد اقتحام منازلهم في قرية العيسوية بالقدس. وأوضح محمد أبوالحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجراً ودهمت منازل عدة واعتقلت 11 شاباً، وحوّلتهم للتحقيق في مركز شرطة «المسكوبية» بالقدس الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً أكثر من 18 شاباً من مناطق بيت لحم ونابلس وجنين واقتحمت منزل الأسير جمال أبوالهيجا في جنين.