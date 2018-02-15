باحث أميركي لـ «البيان»: الدوحة تستخدم المرتزقة للإرهاب

قال الباحث بمؤسسة جيمس تاون بواشطن، والمتخصص في نشوء وارتقاء التنظيمات الإرهابية، جايكوب زن، إن حكام قطر يعتقدون بأنهم يستطيعون استخدام الإرهاب والترويع، بجلب المرتزقة من خارج البلد، عن طريق الوسطاء.

وأضاف في تصريح لـ «البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، أن «حكومة قطر تدعم تنظيم الأخوان بشكل مباشر، وتعرض الأخبار السيئة عن سوريا، وتروّج لأفكار الإخوان بذات الوقت من خلال قناة الجزيرة».

وأكد جايكوب زن، أن أغلب التنظيمات الإرهابية العالمية، وفي مقدمها «داعش» و«القاعدة» و«بوكو حرام»، تنتهج ذات المسار الأيدلوجي لجماعة الأخوان، لكنّها تصنّف أيدلوجية «الإخوان» بأنها تتبنى أنصاف الحلول، لأنهم قبلوا العملية السياسية في مصر وشرعيتها، على خلاف نهج «القاعدة».

وأضاف أنه عندما تولى الإخوان في مصر الحكم، قال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ، لمحمد مرسي قبل أن يصبح رئيساً مخلوعاً: «لم تبع دينك فقط، بل سقطت».

اتصالات

وتابع زن: «كان الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن على اتصالات مستمرة بقيادات الإخوان في مصر، في بدايات تأسيس التنظيم، وكان يتفق في بعض الأمور معهم، ويختلف بغيرها».

ويرى الباحث الأميركي أن الولايات المتحدة على قناعة كبيرة بأن جماعة الإخوان يشجّعون الإرهاب في سيناء، من خلال اجتماعاتهم السرية، لكن أميركا لا تربط بينهم وبين ما يجري في سيناء بشكل مباشر.

وعلى سؤال «البيان» عن الأسباب التي تحول دون مساعدة الدول الغربية والولايات المتحدة الدول التي ينتشر بها الإرهاب، لمكافحته والقضاء عليه، ومن الأمثلة ليبيا، والتي لم تصرح لها الولايات المتحدة باستيراد الأسلحة حتى اللحظة، أجاب زن «الحالة الآنية في ليبيا ضعيفة.

ويخشى أن تقع الأسلحة الموجهة للحكومات الضعيفة بأيدي الإرهابيين، والثقة ضعيفة بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية، كما أن الحال الأمنية غير مستقرة، وهنالك شعور بعدم استقرار الحالة الأمنية، ولذا، يمنعون إمداد الحكومة بالأسلحة، ولا يعرف ماذا سيحدث بالمستقبل».