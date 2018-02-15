«سيناء 2018».. الجيش المصري يصفي 15 إرهابياً

أعلن الجيش المصري أمس، أنه قتل 15 إرهابياً وألقى القبض على 153 مطلوباً، ودمر 11 هدفاً لإيواء العناصر الإرهابية، وذلك في إطار عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018».



وبحسب البيان السابع الصادر عن القوات المسلحة المصرية بشأن عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018»، فإن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 11 هدفاً، بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد باستخدامها في إيواء العناصر الإرهابية، والهروب من القوات القائمة بالمداهمة.



وتم القضاء على 15 إرهابياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم. كما تم اكتشاف وتدمير مخبأين تحت الأرض عثر بداخلهما على أكثر من 1500 كيلوغرام من مادة «سي 4»، وكمية من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار و56 مفجراً و13 دائرة كهربائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.



وتم أيضاً اكتشاف وتدمير مركز إرسال (إعادة إذاعة) أعلى إحدى الهيئات الجبلية، خاصة بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، وتدمير 38 من الحفر وخنادق المواصلات التي تستخدمها العناصر الإرهابية للوقاية من القوات بمناطق العمليات.



كما تم القبض على 153 مطلوباً جنائياً ومن المشتبه بهم، منهم يحملون جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم تدمير 181 عشة ووكراً ومخزناً جبلياً عثر بداخلها على كميات من المواد شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، و76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير، وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات والدراجات النارية والوقود خاصة بالعناصر الإرهابية.



ووفق بيان القوات المسلحة أمس، فقد تم ضبط وتدمير والتحفظ على 6 مركبات و17 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، فضلاً عن قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 63 عبوة ناسفة، تم زرعها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات. وتم اكتشاف وتدمير 13 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 800 كيلوغرام من المواد المخدرة.



وعلى امتداد السواحل تقوم القوات البحرية بتفتيش كل السفن والعائمات المشتبه بها، مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية، بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال المداهمات وتفتيش البؤر الإرهابية بالمناطق الساحلية.



كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة إقامة 563 كميناً ودورية أمنية على الطرق الرئيسية، وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظات الجمهورية، وتمكنت من القبض وإصابة أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، والقبض على 5 آخرين خلال مراقبة تحركات القوات عثر بحوزتهم على أجهزة اتصال بالأقمار الصناعية.

تدريب بحري



نفذت القوات البحرية المصرية، أمس، عدداً من الأنشطة التدريبية في مسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك بإطلاق أربعة صواريخ أرض بحر وسطح بحر. وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن «القوات البحرية نفذت عدداً من الأنشطة التدريبية البارزة في مسرح عمليات البحر المتوسط بإطلاق 4 صاروخ أرض بحر وسطح بحر .

وذلك في إطار التدريب على التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية، فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود في فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي».