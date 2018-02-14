وفاة الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان في بيان إنه سيصلى على الفقيد غدا الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان في بيان إنه سيصلى على الفقيد غدا الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.
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