السعودية تخصص 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة خصصت 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق وتمويل الصادرات السعودية له.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تنظمه دولة الكويت.