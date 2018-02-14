اليابان تخفّف تحذير السفر إلى تونس

خفّفت السلطات اليابانية، أمس، تحذيرها من السفر لرعاياها الراغبين في الذهاب إلى تونس مع تحسن الوضع الأمني في عدة جهات في البلاد منذ الهجمات الإرهابية في 2015. وأفادت الخارجية التونسية، بأن مراجعة تحذير السفر الياباني تشمل تغيير تصنيف 17 ولاية من أصل 24، من المستوى الثاني إلى المستوى الأول، ما يعني أن الوجهات التي شملتها المراجعة أصبحت آمنة اليوم. وتستند المراجعة إلى مبدأ أن أغلب الولايات لم تشهد عمليات إرهابية منذ 2015.

وبعد تراجعه في 2016، استعاد القطاع السياحي في تونس عافيته تدريجياً ليشهد ارتفاعاً بنحو 23 في المئة في عدد الوافدين عام 2017 مقارنة مع 2016، علماً أن عدد الوافدين تخطى عتبة سبعة ملايين للمرة الأولى منذ 2014.