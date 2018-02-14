«النواب» الأردني يطرح الثقة في الحكومة الأحد المقبل

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إدراج مذكرة حجب الثقة بحكومة هاني الملقي على جدول أعمال جلسة المجلس مساء الأحد المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية. ووفق المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.

وكانت الناطقة باسم كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب، أكدت أنّ الكتلة ماضية في مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، مشيرة إلى أنّ هذه المذكرة تشهد تفاعلاً متزايداً من قبل النواب للتوقيع عليها، واصفة المذكرة بأنها ككرة ثلج بدأت تتدحرج.

ونقل موقع السبيل الإخباري الأردني عنها القول: «سنستمر في هذه المذكرة لحجب الثقة عن الحكومة التي أثبتت فشلها سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ما يعني أنها استنفدت أسباب وجودها، ونتطلع لحكومة إنقاذ وطني جديدة تستند إلى برنامج إصلاح حقيقي في مختلف المجالات».