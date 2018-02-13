الأمم المتحدة تشيد بتعهد الامارات و السعودية بدعم العمليات الانسانية باليمن

أشادت منظمة " الأمم المتحدة " بتعهد دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية بتقديم دعم مالي يقدر بمليار دولار لصالح العمل الإنساني فى اليمن إلى جانب التزامهما بتوفير مبلغ إضافى قدره 500 مليون دولار من مانحين آخرين في المنطقة.

و أوضح مارك لوكوك وكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشئون الانسانية منسق اغاثة الطوارئ في بيان اليوم صدر فى جنيف أن الإمارات والسعودية ستمدان المنظمة بمبلغ 930 مليون دولار بحلول 31 مارس المقبل لدعم خطة العمل الإنسانية في اليمن للعام 2018 .. ونوه إلى أن هذه الأموال ستستخدم لتلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين فقط .

و لفت إلى أن البلدين سيقدمان تمويلا إضافيا قدره 70 مليون دولار من أجل دعم اعادة تأهيل الموانئ و الهياكل الأساسية اليمنية باعتبار ذلك جزءا من خطة العمليات الانسانية الشاملة الصادرة فى يناير 2018 عن التحالف العربي الذى تقوده المملكة العربية السعودية.

و أشار إلى أن ما ستقدمه الامارات و السعودية يمثل قرابة ثلث المبلغ الإجمالي المطلوب لخطة الاستجابة الانسانية وقدره 2.96 مليار دولار .. مؤكدا أن من شأن هذا الدعم تلبية جزء مهم من حاجة اليمنيين إلى الغذاء و مواجهة الأمراض و الحفاظ على الخدمات الصحية و التعليمية الأساسية إضافة إلى التخفيف من معاناة الملايين من اليمنيين فى جميع أنحاء البلاد .

و ذكر المسؤول الدولي أنه لدى وصول التمويل بالكامل فإن الأمم المتحدة و الشركاء سيقدمون ضمن المساعدات الآخرى أغذية طوارئ لأكثر من 8.5 مليون يمنى و خدمات تغذية لـ 5.6 مليون طفل إلى جانب النساء الحوامل والأمهات إضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب لحوالى 5.4 مليون شخص .. موضحا أن الأمم المتحدة و شركاءها سيعيدون تأهيل أكثر من 1400 مدرسة و 650 مرفقا صحيا فى اليمن.

و دعا البيان المانحين الآخرين إلى المساهمة فى الخطة الانسانية لليمن قبيل المؤتمر الدولي لإعلان التبرعات لليمن الذى يعقد فى جنيف فى 3 أبريل المقبل .