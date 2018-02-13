الإمارات تشارك فى اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" في الكويت

ترأّس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة إلى الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في دولة الكويت الذى استعرض النجاح الكبير للتحالف الدولي في هزيمة داعش وتقلص وجود هذه الجماعة الارهابية إلى جيوب صغيرة.

كما تناول الإجتماع طبيعة التحدي الذي يلي الإنتصار العسكري وضرورة خلق الظروف المطلوبة لعودة اللاجئين وعودة الخدمات وتنظيف المنطقة من الألغام فيما اشار إلى ضرورة تحرك الملف السياسي في سوريا.

وشكر الدكتور أنور قرقاش في كلمته دولة الكويت لإستضافتها هذا الاجتماع المهم مؤكّداً إلتزام دولة الامارات المبدأي بالتحالف ضد داعش مؤكدا أن هذا الإلتزام يعبّر عن قناعة الإمارات بضرورة التصدي لخطر التطرف والارهاب مشيرا إلى طبيعة التحدي في المرحلة القادمة وضرورة التصدي للفكر المتطرف والإرهابي وأن دولة الامارات شريك صلب وملتزم في التصدي لخطاب الكراهية والإرهاب مستعرضا معاليه جهود الإمارات في هذا الصدد.

وعبّر معاليه عن دعم الامارات لجهود الحكومة العراقية في هذا الملف وضرورة مكافحة محاولات استنساخ داعش في مناطق أُخرى يسعى التنظيم الى استغلال ظروفها.