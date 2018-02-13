موجة غبار توقف الملاحة البحرية بميناء جدة وتعلق الدراسة

ضربت موجة من الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار محافظة جدة، أمس، وعدداً من محافظات منطقة مكة المكرمة، وتسببت في توقف الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي.

وتعليق الدراسة في مدارس المحافظة. وشهدت جدة حالة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، بسبب موجة من الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار بجميع أجزاء المحافظة، في حين أعلنت إدارة التعليم في المحافظة تعليق الدراسة في جميع مدارسها وجامعتها. وتوقفت الملاحة البحرية في ميناء جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان إنه تم إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي لارتفاع سرعة الرياح الجنوبية الشرقية مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية. من ناحيتها، طالبت إدارة مطار الملك عبدالعزيز جميع المسافرين بمراجعة خطوط الطيران للتأكد من عدم تغير مواعيد رحلاتهم قبل توجههم للمطار، وقال الناطق الرسمي باسم مطار الملك عبدالعزيز في جدة تركي الذيب، إن الحالة الجوية التي تمر بها جدة لم تؤثر بشكل مباشر في حركة الطيران .