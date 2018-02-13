تمكنت قوات الشرعية بإسناد من مقاتلات التحالف من السيطرة على عدد من المواقع جنوب مدينة تعز بالتزامن مع سيطرة وحدات أخرى على عدد من المرتفعات والطرق الهامة في مديرية برط بمحافظ الجوف،