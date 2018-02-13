Ⅶ فضل الديري وأطفاله يعيشون في خيمة صغيرة مصنوعة من الأغطية المهترئة واللوحات الإعلانية، في ساحة عامة وسط غزة، منذ اثني عشر عاماً عندما فقد الديري عمله وبالتالي القدرة على دفع أجرة منزله.
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كيم غونغ أون معجب بطريقة استقبال وفد بلاده في سول
أعرب زعيم كوريا الشمالية عن رضاه بالطريقة التي جرى خلالها استقبال وفد بلاده بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة سول
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الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقيل زوما من منصبه كرئيس للبلاد
قرر حزب "المؤتمر الوطني الافريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا فجر الثلاثاء في ختام محادثات ماراثونية إقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه كرئيس للبلاد
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السيسي يدعو واشنطن إلى إحياء مفاوضات السلام
أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، أن واشنطن تدعم مصر في مواجهة تنظيم داعش.
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كلفة إعادة إعمار العراق تتجاوز 88 مليار دولار
انطلق في الكويت أمس، مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق، مدشناً فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعماره الذي سيمتد حتى غدٍ الأربعاء،
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الإمارات تغيث أسر الشهداء والفقراء في عدن وتريم
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس، مساعدات إنسانية لأسر الشهداء في مديرية تريم بحضرموت والأسر الفقيرة في عدن،
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كركوك والنازحون.. ورقتان للاستثمارالسياسي في انتخابات العراق
أحد أهم تداعيات مرحلة ما بعد تنظيم داعش هو انتهاء سياسة التوافق في رسم المشهد السياسي العراقي،
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قطر متورّطة بقضية فساد في بريطانيا
أكد الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل أن مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا وجّه صفعة جديدة للنظام القطري، باتهام بنك باركليز في قضية القروض التي منحت لقطر عام 2008،
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التحالف يدمّر تعزيزات الحوثي على الساحل الغربي
تمكنت قوات الشرعية بإسناد من مقاتلات التحالف من السيطرة على عدد من المواقع جنوب مدينة تعز بالتزامن مع سيطرة وحدات أخرى على عدد من المرتفعات والطرق الهامة في مديرية برط بمحافظ الجوف،
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جهود إماراتية تؤسس لتطبيع الحياة في مناطق الساحل الغربي
أثبتت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها الأسرع في إغاثة أبناء المحافظات المحررة في اليمن،
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عفرين تعصف بعلاقات تركيا وأميركا .. وأنقرة تعلن حصيلة جديدة للقتلى
أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أمس، قتل 1369 من القوات الكردية منذ بدء عملية «غصن الزيتون» في عفرين السورية والتي انطلقت 20 يناير الماضي.
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مصالح متناقضة وراء انهيار تحالف العبادي مع فصائل «الحشد»
فيما تعمد الفصائل المنضوية في الجانب الإيراني داخل ميليشيات الحشد الشعبي، إلى توسيع نفوذها السياسي،
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تميم يتهرّب من مسؤولية الانهيار بتغيير قيادات «المصرف المركزي»
أصدر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مرسوماً أمس بتعيين الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي،