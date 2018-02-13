خيمة

المصدر:
  • أ.ف.ب
التاريخ:
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Ⅶ فضل الديري وأطفاله يعيشون في خيمة صغيرة مصنوعة من الأغطية المهترئة واللوحات الإعلانية، في ساحة عامة وسط غزة، منذ اثني عشر عاماً عندما فقد الديري عمله وبالتالي القدرة على دفع أجرة منزله.

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