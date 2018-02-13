جهود إماراتية تؤسس لتطبيع الحياة في مناطق الساحل الغربي

أثبتت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها الأسرع في إغاثة أبناء المحافظات المحررة في اليمن، ابتداءً من عدن وصولاً إلى حيس المحررة حديثاً حيث كانت الهيئة أول الحاضرين بعد تحرير هذه المحافظات، وذلك في صورة توضح تكامل العمل العسكري والإغاثي، وبالتالي كان لهذه الجهود دور كبير في تخفيف معاناة المواطنين، والتخفيف من آثار الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات على هذه المحافظات.

وكأول منظمة إنسانية وصلت الهيئة كالعادة إلى مدينة يختل، وذلك بعد ساعات من تحريرها، حيث سير الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية لسكان مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي بساعات قليلة.

وسارع فريق الهلال الأحمر الإماراتي إلى إغاثة السكان في مركز مديرية حيس والقرى المجاورة وفك الحصار الذي فرضته عليهم ميليشيات الحوثي. ومنذ تحرير المدينة قبل أقل من أسبوع سيرت الهيئة عدداً من القوافل الطبية والغذائية وذلك كتدخل عاجل للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المناطق، حيث يعاني السكان من حصار خانق فرضته الميليشيات منذ ثلاث سنوات.

توزيع الإغاثة

ووزعت هذه الإغاثة للسكان بحضور محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن ظاهر الذي يزور المنطقة بعد تحريرها برفقة القوات المسلحة الإماراتية.

وقال الحسن ظاهر محافظ الحديدة إنه «سعيد بتحرير مديرية حيس - ثاني أكبر مديرية في المحافظة - ومشاركته في توزيع قافلة المساعدات الإنسانية التي تضمنت نحو ألفي سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي المديرية».

وأشاد ظاهر بدور القوات الإماراتية في تأمين وصول القافلة، لافتاً إلى أن «دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة دائماً بإغاثة الشعب اليمني وخاصة مناطق الساحل الغربي».

وعبر أهالي مديرية حيس عن سعادتهم باستعادة المقاومة للمديرية وطرد الحوثيين منها، وشكروا التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على النصر الذي تحقق.

وأرسلت الهيئة إلى مناطق الساحل الغربي فريقاً من مندوبيها في عدن، للوقوف على الوضع في هذه المناطق، بهدف دعم قطاع الخدمات، وإصلاح المرافق التي تضررت من الحرب. حيث قامت وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتورة إشراق السباعي بزيارة تفقدية لمستشفى المخاء ومركز الخوخة الصحي، وتفقدت الدكتورة إشراق كلاً من مستشفى المخاء العام والوحدات الصحية في المنطقة، كما اطلعت على مركز الخوخة الصحي وتقييم الاحتياجات الضرورية فيه بعد أن استخدمته ميليشيات الحوثي الانقلابية ترسانة لها.

إشادة

أشاد أبناء مناطق الساحل الغربي ولا سيما المحررة حديثاً مثل حيس والخوخة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر للتخفيف من آثار الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات عليهم.

وخلال لقائهم مندوبي الهيئة في مدينة الخوخة شكروا جهود دولة الإمارات في تحرير مناطقهم، وكذلك الجهود التي بذلتها الهيئة بدعمهم بما يحتاجون من مساعدات غذائية وطبية تخفف عنهم معاناة كبيرة تعرضوا لها خلال سيطرة الميليشيات على هذه المناطق.