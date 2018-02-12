مغاربة يعتصمون تنديداً بالوعود القطرية الكاذبة

دخل أعضاء تنسيقية شباب منطقة الشاطئ الأبيض بكلميم المغربية أول من أمس في اعتصام مفتوح أمام المحمية القطرية التابعة للمؤسسة القطرية للأبحاث الفطرية بدوار اكجكال احتجاجاً على «سياسة التمييز والإقصاء من قبل المسؤولين عن هذا المشروع بالالتفاف على حقوق السكان» وبالوعود الكاذبة من قبل الجانب القطري بتمكينهم من العمل في المحمية، وبتوفير وحدات سكنية للسكان المحليين بمختلف مرافقها التعليمية والصحية والإدارية.

وأفادت مصادر محلية أن المحتجين عبروا عن رفضهم لسياسة المؤسسة القطرية، متهمين بعض الأطراف المحلية بالتواطؤ معها في انتقاء وتشغيل عدد من العمال من خارج المنطقة.

وكانت المؤسسة القطرية شيّدت داخلها إقامات سكنية ووحدات لتربية وتفقيس طائر الحبارى، الشيء الذي أثار غضب شباب ينتمون إلى دوار اكجكال مكان وجود المحمية، ودفعهم إلى الاحتجاج، بعد أن تبين لهم أن الجانب القطري تجاهل وعوده السابقة لهم بأن تكون لهم الأولوية في التشغيل داخل المحمية.

كما انتقد المحتجون، الذين عمدوا إلى نصب خيام أمام المحمية القطرية، ما يصفونه بـ«التمييز والتهميش» من قبل المؤسسة المذكورة.

وأكد مجموع الشباب المحتجين أنهم دخلوا في اعتصام أمام المشروع القطري إلى حين إيجاد حل عادل ومنصف تراعى فيه تلك الوعود التي قدمها المسؤولون لشباب المنطقة بتحقيق مطالبهم المشروعة. وقالت مصادر محلية إن المحتجين سبق وأن عبروا عن غضبهم من ممارسات المؤسسة القطرية ولكن دون أن تجد أصواتهم أي صدى، فاضطروا إلى الاعتصام أمام إدارة المحمية إلى أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم.