انطلاق التمرين المشترك بين القوات البحرية السعودية والباكستانية

انطلقت أمس مناورات التمرين البحري المشترك (نسيم البحر -11) و(درع الساحل -4) بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الباكستانية في الخليج العربي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية.

وأوضح قائد التمرين اللواء البحري الركن لافي بن حسين الحربي أن هذه المناورات تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية وتعزيز التعاون بين البلدين بمشاركة عدد من السفن والزوارق والطيران العمودي من الجانبين.

من جهته أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن هذه المناورات تحاكي الواقع في مسرح العمليات وفي مجال الحروب التقليدية وفي مجال مكافحة الألغام ويتخللها الرماية بالذخيرة الحية وعمليات الاعتراض والتفتيش ومكافحة القرصنة.