الثلوج تغلق الطرق في الجزائر

تسبب تساقط الثلوج وتراكمها في إغلاق العديد من الطرقات في 5 ولايات جزائرية على غرار البويرة، تيزي وزو، باتنة، بجاية وتيسمسيلت، وهو ما دفع بمصالح الدرك الوطني (القوات الخاصة) والأشغال العمومية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات السريعة لإعادة فتحها.

وحسب حصيلة لمصالح الدرك الوطني، فقد تسبب التساقط الكثيف للثلوج في أحد الطرق الرابطة بين ولايتي البويرة وتيزي وزو (شرقي الجزائر)، فيما سجل انقطاع في حركة السير بطريق آخر يربط بين الولايتين. كما تسبب تراكم الثلوج قطع أحد الطرق الرابطة بين ولايتي بجاية وتيزي وزو.