تفكيك شبكة إرهابية من 11 عنصراً في الجزائر

فككت أجهزة الأمن الجزائرية شبكة تضم 11 شخصاً على صلة بـ«داعش» في ولاية تلمسان شمال غربي البلاد.

وقال مصدر أمني محلي، لوكالة «سبوتنيك»، إن أجهزة الأمن المختصة وضعت يدها على شبكة ترتبط بالتنظيم الإرهابي تضم 11 عنصراً، كانت تجمع الأموال وتستقطب عناصر جديدة وتشيد بأعمال «داعش».

وأشار المصدر إلى أنه تم اعتقال أربعة من عناصر الشبكة الذين أقروا في التحقيقات بكامل الوقائع، وأنهم كانوا بصدد جمع أموال لشراء بطاقات سفر لمصلحة عناصر من التنظيم للمغادرة عبر تركيا ودبي. وأكد أن أجهزة الأمن استرجعت حواسيب وهواتف نقالة وتذاكر سفر إلكترونية بعد تحقيقات مع الموقوفين التي وجهت إليهم تهم الانتماء والإشادة ودعم تنظيم إرهابي دولي.