الإمارات تشارك بمؤتمر ميثاق العمل الوطني في البحرين

شارك وفد من الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر النيابي حول «ميثاق العمل الوطني»، والذي عقد في المنامة، أخيراً. ضم الوفد محمد بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

ويأتي هذا المؤتمر الذي ينظمه مجلس النواب البحريني، تزامناً مع احتفالات البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني الموافق 14 فبراير من كل عام.

وعقد المؤتمر الذي يحمل عنوان: (آفاق المستقبل والتنمية المستدامة والسلام)، ثلاث جلسات رئيسية تشمل المحور السياسي: «الميثاق والاستحقاقات»، والمحور الديني: «الميثاق.. التسامح والسلام»، والمحور الاقتصادي «التنمية المستدامة والاستشرافات».

وركز المؤتمر على إبراز واستعراض أهم المحطات الوطنية في عمل اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني في البحرين، وتعزيز دور المجلس النيابي والسلم الاجتماعي، إلى جانب المشاركة التفاعلية للشباب في المشروع الإصلاحي، واستعراض دور المرأة والتمكين الاقتصادي في التنمية الشاملة للبحرين، ووضع النقاط والملامح العامة لاستشراف آفاق المستقبل لميثاق العمل الوطني في التنمية والسلام.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر رفضه كافة أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون البحرين الداخلية ودول المنطقة، ودعا المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومصادر تمويله والمحرضين عليه، مطالباً بإطلاق حملات وطنية تعزز من قيم الانتماء الوطني، واحترام دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء قيم المواطنة، وحقوق الإنسان، والعدالة المجتمعية، والتصدي لكل ما يعكر صفو الوحدة الوطنية، والإضرار بالنسيج الاجتماعي.

وشدد المؤتمرون بالثوابت السياسية للعلاقات الخليجية، الأساسية والمصيرية، التي أكدها ميثاق العمل الوطني، وأن أمن واستقرار البحرين من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأكدوا اعتزازهم بالانتماء العربي والإسلامي.