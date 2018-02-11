عنصر من الجيش اليمني ضمن فريق عسكري لحماية موقع «محرم بلقيس» التاريخي في محافظة مأرب من أي عملية سطو لميليشيات الحوثي التي دمرت مواقع أثرية عديدة.
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قرقاش: خطاب الدوحة المزدوج جرّدها من مصداقيتها
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،
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استطلاع «البيان »: عملية سيناء اقتلاع للإرهاب ونهوض بالمنطقة
أظهرت نتائج استطلاعات رأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر» و«فيسبوك»
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تلازم منهجي للدور الإماراتي الميداني والتنموي في اليمن
فيما تواصل القوات المسلحة الإماراتية مهمة قيادة العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من الساحل الغربي لليمن تحضر الإمارات في جوانب الدعم الإغاثي وإعادة الإعمار للمناطق
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«ستاندرد أند بورز»: مستقبل سلبي لاقتصاد قطر
واصل الاقتصاد القطري ترنحه فيما تتسابق مؤسسات التصنيف والتقييم الائتماني على خفض تصنيفات الاقتصاد والمؤسسات والشركات والمصارف القطرية
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انتصارات للشرعية في الضالع والبيضاء وتعز
حررت قوات الشرعية عدة مواقع جديدة في شمال محافظة الضالع كما حررت مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بالتزامن مع انتصارات جديدة في غرب مدينة تعز.
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إسرائيل تشنّ سلسلة غارات جوية على سوريا
اشتعل الميدان في سوريا إثر غارات إسرائيلية على مواقع سورية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية،
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«الوطني الاتحادي» يثمّن إقرار وثيقة مكافحة الإرهاب
أكّد المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية،
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الإمارات.. جهود إنسانية هائلة تفضح مزاعم أبواق قطر
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني وتعمل على التخفيف من معاناته جراء السياسات التدميرية التي تتبعها الميليشيات الحوثية،
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تحليل جيني يدحض تقارير «الجزيرة» بشأن أصول القذافي
أكد المستشار الإعلامي في المندوبية الليبية لدى الجامعة العربية، فتحي بن عيسى، أمس، أن تحليلات طبية أجريت لتتبع نسب العقيد الليبي الراحل معمر القذافي،
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ليان.. طفولة تصارع الموت
سبع سنوات ولا شيء غير الموت في سوريا، لقد أصبح قسراً سيد الحكايا وكأن قدر هذه الأرض أن يتغلغل الموت في كل حاراتها
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تراث
عنصر من الجيش اليمني ضمن فريق عسكري لحماية موقع «محرم بلقيس» التاريخي في محافظة مأرب من أي عملية سطو لميليشيات الحوثي التي
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زعيم كوريا الشمالية يدعو نظيره الجنوبي لزيارة بيونغيانغ
دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس، نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان إلى قمة في بيونغيانغ، وفقاً لما أعلنت سيؤول،