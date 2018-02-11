تراث

المصدر:
  • أ.ف.ب
التاريخ:
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عنصر من الجيش اليمني ضمن فريق عسكري لحماية موقع «محرم بلقيس» التاريخي في محافظة مأرب من أي عملية سطو لميليشيات الحوثي التي دمرت مواقع أثرية عديدة.

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