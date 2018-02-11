انتصارات للشرعية في الضالع والبيضاء وتعز

حررت قوات الشرعية عدة مواقع جديدة في شمال محافظة الضالع كما حررت مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بالتزامن مع انتصارات جديدة في غرب مدينة تعز.



وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني باللواء 83 مدفعية واللواء رابع احتياط تصدت لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة مريس شمالي الضالع.



وقالت المصادر إن الميليشيات الانقلابية نفذت عملية التسلل على موقعي الحيافي والأساس بالمحور الشمالي بقطاع يعيس والمحور الغربي بقطاع سون بمريس. إلا أن قوات الجيش الوطني تصدت للميليشيات الانقلابية وأخبرتها على التراجع والفرار بعد معارك ضارية استمرت لمدة أربع ساعات تكبدت خلالها الميليشيات أكثر من 17 قتيلاً وما يقارب من ثمانية جرحى، علاوة على اعطاب طقم قتالي.



وطبقاً لهذه المصادر تركزت المعارك في موقعي الجلبوع والقدمة وسون شمالي شرق غرب مريس وفي بيت شرقي وجبلي التهامي وناصة وموقعي المضراب وظهر الحمار بمنطقة العرفاف جنوبي دمت.



جبل رحنق

وفِي تعز تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير جبل رحنق في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية. وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي إن قوات الجيش الوطني فرضت طوقا على جبل رحنق وتم تحريره بالكامل ومقتل 10 وإصابة 15 من ميليشيات الحوثي الإيرانية.



كما تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة شرقي جبل صبر بمحافظة تعز بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين. ونقل موقع الجيش «سبتمر نت» عن مصدر ميداني قوله، «إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع الميليشيات شرقي صبر، أعقبه معارك ضارية تمكنت خلالها القوات من استعادة السيطرة على قرية الجيرات وتلة المروات في منطقة العريش شرقي صبر».



وأكد المصدر «مقتل أربعة عناصر من الحوثيين في تلة الصالحين في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم في حين استعادة قوات الجيش كميات من أسلحة الكلاشنكوف».

وأشار المصدر إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من نزع شبكة ألغام وتفكيك 20 عبوة ناسفة «كانت الميليشيات زرعتها في المنطقة في محاولة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني».



معارك البيضاء

وفِي محافظة البيضاء حررت قوات الجيش الوطني، عدة مناطق ومواقع جنوبي مديرية ناطع عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مناطق الروضة، والفلحية، وأل رقاب، والخنق، ومستشفى اعشار، جنوبي مديرية ناطع.



هذه الانتصارات تحققت بإسناد شامل من مقاتلات التحالف التي شنت سلسلة من الغارات على مواقع الانقلابيين في منطقة اعشار، وجبل الحمراء، غربي المنطقة.