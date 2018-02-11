حبس 14 إرهابياً من «حسم» 15 يوماً احتياطياً

أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس 14 من أعضاء حركة حسم، التي تصنفها الحكومة المصرية على أنها جماعة إرهابية لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، في التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذاً لأغراض إرهابية، وحيازة عبوات متفجرة وأسلحة نارية آلية مسدسات وبنادق وذخائر، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، واستخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأعلنت الداخلية المصرية أول من أمس القبض على 14 من أعضاء حركة حسم، التي تعتبر أنها إحدى الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.