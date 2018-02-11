ذكر تقرير صحافي، أن هناك على الأقل 15 امرأة ألمانية، يقبعن في السجون في المناطق الكردية شمالي سوريا لانضمامهن لتنظيم داعش. وذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس، أنّ خبيراً في مكافحة الإرهاب لدى منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان زار السجينات المنتميات لداعش في يناير الماضي وتحدث معهن.

وأضافت الصحيفة استناداً إلى بيانات الخبير أن «هناك 800 امرأة منتميات لداعش معتقلات مع أطفالهن داخل 4 معسكرات مختلفة»، ووفق البيانات، ينحدر هؤلاء النساء من 40 دولة، من بينها كندا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وأستراليا.

ونقلت الصحيفة عن الخبير نديم حوري قوله: «هؤلاء النساء في وضع صعب للغاية، كما أن الأوضاع ليست جيدة على الإطلاق بالنسبة للأطفال الصغار على وجه الخصوص»، مضيفاً أن هؤلاء النساء يردن العودة إلى أوطانهن، حتى إذا أصبحن مهددات هناك بعواقب جنائية. وطالب حوري الحكومات الأوروبية باستقدام أطفال هؤلاء النساء على الأقل، وقال: «الأطفال لم يرتكبوا جرائم، إنهم أنفسهم ضحايا الحرب وأحياناً كثيرة ضحايا آبائهم المتطرفين».