إسقاط مروحية تركية في عفرين

أعلن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي، إسقاط طائرة مروحية تركية في ريف عفرين الغربي أمس.

وقال الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردي في عفرين روجهات روج: أسقطت قواتنا طائرة مروحية تركية بعد ظهر السبت في قرية قدة قرب ناحية راجو التي تشهد مواجهات بين قواتنا والجيش التركي ومسلحي المعارضة.

وأكد روجهات أن جبهات عفرين تشهد مواجهات عنيفة، وتمكنت قواتنا من تدمير سيارة عسكرية في ناحية شيخ حديد جنوب غربي عفرين.

وأكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إسقاط مروحية تركية فوق إقليم هاتاي جنوبي البلاد، خلال مشاركتها في العمليات العسكرية في بلدة عفرين. وتوعّد أردوغان المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية برد قاس، مؤكداً أنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظاً، وفق وكالة الأناضول للأنباء. وفي وقت لاحق قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن قائدي المروحية قد قتلا، مشيراً إلى عدم وجود أدلة على أنه قد جرى إسقاطها. يأتي ذلك بعدما استأنفت تركيا في عفرين حملة القصف الجوي، التي علقتها مؤقتاً عقب إسقاط المعارضة السورية طائرة روسية في محافظة إدلب في الثالث من فبراير.

على صعيد متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله، إن تشكيل منطقة لخفض التصعيد في عفرين بسوريا سيكون موضع بحث في محادثات آستانة للسلام.