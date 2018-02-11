قالت مديرية الصحة النفسية في وزارة الصحة في سوريا، إن نحو مليون مواطن سوري يعانون اضطرابات نفسية شديدة. ونقلت تقارير إعلامية عن مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة السورية رمضان محفوري قوله: «لدينا الآن ما يقارب مليون شخص يعانون من الاضطرابات النفسية الشديدة». والاضطراب النفسي هو نمط سيكولوجي أو سلوكي ينتج عن الشعور بالضيق أو العجز الذي يصيب الفرد ولا يعد جزءاً من النمو الطبيعي للمهارات العقلية أو الثقافة.

وتابع محفوري في حديث لصحيفة «الوطن» السورية، أنّ الأمراض النفسية والعصبية، التي كان للأزمة الأخيرة في البلاد دور كبير في زيادة أعداد المصابين بها، ساهمت كذلك في زيادة أعداد المتسولين لأسباب صحية في البلاد.

وكانت رابطة الأطباء النفسيين في سوريا قدرت في العام 2017 عدد المصابين بأمراض نفسية حادة منذ العام 2011 بنحو 4 في المئة من سكان سوريا، أي ما يعادل 400 ألف من أصل 20 مليون سوري، وفق ما أورد موقع «سيريا نيوز».