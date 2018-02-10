بعد إسقاط المقاتلة الإسرائيلية.. واشنطن تعلن موقفها

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، السبت، أن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالواي، أن الولايات المتحدة تنتظر موقفا دوليا أكثر حزما تجاه نشاطات إيران التخريبية.

في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن إيران تنشط لفترة طويلة بغطاء قوات الجيش السوري وبموافقة النظام السوري.

وأضاف: "في الأشهر الأخيرة بدأت إيران استخدام قاعدة سلاح الجو السوري T4 كأنها تابعة لها وتستعملها لنقل أسلحة هجومية لعناصر المحور المتطرف في إطار عملية بناء القوة في مواجهة إسرائيل".

وتابع: "هذه النشاطات الإيرانية في القاعدة تنفذ تحت غطاء الأعمال ضد عناصر الجهاد العالمي ولكن أحداث اليوم تثبت أن غاية إيران الحقيقة هي العمل المباشر والعنيف ضد إسرائيل في العملية الإيرانية ظهرت كل ما تحذر إسرائيل منه حول التمدد والتغلغل الإيراني في سوريا".

وكان جيش إسرائيل أعلن تنفيذ غارات "انتقامية" واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية وأهداف إيرانية في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إنه جرى "استهداف 12 هدفا منهم 3 بطاريات دفاع جوي سورية و 4 أهداف إيرانية".

وذكر أدرعي أن الجيش "يتحرك بتصميم ضد محاولة الاعتداء الإيرانية والسورية وخرق السيادة الإسرائيلية".

ويعد ذلك أحد أخطر تصعيد يشمل إسرائيل وإيران وسوريا منذ بدء الحرب السورية قبل نحو ثمانية أعوام.