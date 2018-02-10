إصابة مقاتلة F15 إسرائيلية ثانية وهبوطها اضطراريا

أفاد مراسل قناة "العربية"، السبت، بإصابة مقاتلة F15 إسرائيلية ثانية وهبوطها اضطراريا.

وصباح اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، في حين أصابت نيران من داخل سوريا مقاتلة أف 16 إسرائيلية، وقد نجا قائدها.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. نيران سورية هائلة مضادة للطائرات. سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

فيما أعلن حزب الله أن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف-16 يمثل "بداية مرحلة استراتيجية جديدة" ستحد من استغلال إسرائيل للمجال الجوي السوري.

من جهته، أوضح مراسل "العربية" أن الطيارين الإسرائيليين أصيبا، وأن أحدهما إصابته خطرة، فيما الثاني طفيفة.

وأضاف المراسل أن مقاتلات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على ما وصفت بأهداف إيرانية داخل سوريا، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في الجولان المحتل في أعقاب إطلاق جيش النظام السوري صواريخ تجاه المقاتلات الإسرائيلية. وأشار إلى أن التفجيرات التي سمعت في الجولان المحتل صباح السبت هي لسقوط ستة صواريخ سورية.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار تيفور في منطقة تدمر في سوريا باتجاه إسرائيل، وقد رصدت الطائرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي وتم إسقاطها من قبل مروحية أباتشي. وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال" أن الطائرة سقطت داخل إسرائيل وموجودة لدينا".