فيديو للحظة سقوط الطيار الإسرائيلي بالمظلة

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة سقوط أحد الطيارين اللذين قفزا من الطائرة التي سقطت شمالي إسرائيل، فيما وصفت حالته بالحرجة بعد إصابته بجروح خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، أن طائرة تابعة له سقطت شمالي إسرائيل بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية.

واعترف الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن الطائرة سقطت بواسطة نيران سورية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الطيارين استطاعا الوصول بالطائرة إلى الأجواء الإسرائيلية وقاموا بتفعيل نظام القفز الطارئ ونزلوا بالمظلات في الأراضي الإسرائيلية ونقلوا لتلقي العلاج في أحد المشافي.

وقالت مصادر في وقت لاحق إن أحد الطيارين يعاني من إصابة خطيرة.

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