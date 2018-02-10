قرقاش: دور السعودية في دعم القضية الفلسطينية تاريخي

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن موقف الملك عبدالعزيز التاريخي في دعم القضية الفلسطينية بقى أحد المحاور الرئيسيّة للسياسة السعودية.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "أقرأ عن لقاء الملك عبدالعزيز التاريخي مع الرئيس روزفلت والذي أسس العلاقة السعودية الأميركية، موقف الملك عبدالعزيز التاريخي والصلب في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية كان محورّ اللقاء، ورفضه إقامة الدولة الصهيونية قلبه".

وأضاف معاليه: "هذا الموقف التاريخي السعودي في دعم القضية الفلسطينية بقى أحد المحاور الرئيسيّة للسياسة السعودية وإستمر عليه أبناء عبدالعزيز، تذكير لمن لا يدرك دور الرياض الرائد أو يسعى لتجاوزه".

واختتم معاليه سلسلة تغريداته قائلا: "موقف الملك عبدالعزيز المبدأي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية بنى عليه أبنائه وسياسات الملك فيصل و إخوانه في هذا الإتجاه موثقة وهي أساس العلاقة مع واشنطن والغرب، تاريخ مشرف وموثق".