قتيلان وعشرات الجرحى بانفجارين في بنغازي

قتل شخصان وجرح 79 آخرون باعتداء على مسجد في بنغازي، كما ذكر المستشفى الرئيسي في المدينة الليبية، مشيراً إلى أن إصابات بعض من الجرحى خطرة.

وانفجرت قنبلتان في مستهل صلاة الجمعة في وسط مسجد سعد بن أبي عبادة، بوسط بنغازي التي تبعد ألف كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وأضاف إن عبوة متفجرة وضعت في نعش بباحة المسجد، والثانية على مدخله، في خزانة أحذية. وذكر شهود أنهم رأوا سيارات إسعاف تنقل جرحى. وفي حين أعلنت الناطقة باسم مستشفى الجلاء في بنغازي فاديا البرغثي، أن 79 جريحاً وقتيلاً واحداً قد نقلوا إلى المستشفى أشارت مصادر إلى وجود قتيلين.

استكمال العلاج

وأوضحت البرغثي أن عدداً من الجرحى جرى تحويلهم لاستكمال العلاج بمرافق صحية أخرى، بينما لا تزال بعض الحالات تتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفـى الجـلاء للجراحــة والحـوادث.

ورداً على استفسار «بوابة الوسط» حول وجود نقص في المستلزمات الطبية والأدوية قالت البرغثي: «إن الموجود لديهم يغطي كل احتياجاتهم»، وأن الأوضاع تحت السيطرة.