ضبط ألفي سلة غذائية نهبتها الميليشيات في حيس

عثر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية على ألفي سلة غذائية كان يخبئها القيادي بميليشيات الحوثي المدعو، عبدالله حمود طالب الأهدل، في مبنى فرع المؤتمر الشعبي العام بمدينة حيس، حيث كان يستخدمها لأغراض التجنيد في صفوف الميليشيات بعد أن قام بنهبها من المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية ودول التحالف العربي، لسكان المديرية، في وقت دانت الحكومة اليمنية هذه الممارسات كما دانت اغتيال الناشطة الحقوقية ريهام بدر.

واستنكر وزير الإدارة المحلية اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، استمرار قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بنهب واحتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية، معتبراً ذلك مخالفاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العثور على كميات من المساعدات الإغاثية والإنسانية في أحد مزارع الموالين للميليشيات الانقلابية ويدعى عبدالله حمود طالب الأهدل، بمديرية حيس، ونهب وتخزين أحد الموالين للجماعة كمية ألفي سلة من المواد الإنسانية وعليها شعارات المنظمات الأممية، في مقر المؤتمر الشعبي العام للمحافظة، دليل دامغ على استمرار الميليشيات في تجويع الشعب اليمني وأدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للإغاثة أن أصدرت حوله عدة بيانات وتقارير.

وطالب فتح منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول هذه الكميات المنهوبة، وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز وتوضيح ذلك للرأي العام، مؤكدا ان الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خصوصا وان المساعدات تحمل شعار المنظمات الأممية. ودعا المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني الى حصر كافة المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة الى المستحقين والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل الميليشيات الانقلابية.وجدد فتح مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط الميليشيات لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لافتا الى ان بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل خطراً حقيقياً وتستغله الميليشيات، لأغراض غير إنسانية.

إدانة

في سياق متصل، أدانت وزارة حقوق الإنسان، الاغتيال الغادر والجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق الناشطة الحقوقية، وعضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ريهام بدر عبدالواسع وأدى إلى مقتلها برصاص أحد قناصي الحوثي في تعز. وأعرب وزير حقوق الإنسان د. محمد عسكر، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية وأودت بحياة الناشطة ريهام بدر وزميلها الناشط الحقوقي مؤمن سعيد الشرعبي.