الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة لتأمين سيناء

بدأت مصر أمس عملية عسكرية واسعة تستهدف المتشددين، وتشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة، وذلك قبل انقضاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأمين منطقة سيناء، وتنتهي نهاية الشهر الجاري، في حين أعلنت السلطات تعليق الدراسة في شمال سيناء اعتبارا من اليوم السبت لحين إشعار آخر.

وأصدر الجيش بيانين عن العملية التي تتركز على شمال سيناء، أعلن فيهما أنه بدأ تنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل.

وجاء في البيان الأول أن «العملية الشاملة سيناء 2018» تأتي «في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة». وذكر البيان أن العملية تهدف إلى إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التي توجد بها العناصر الإرهابية.

وناشد البيان المصريين التعاون مع الجيش قائلاً «تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن».

وفي البيان الثاني عن العملية الذي أذيع بعد نحو ساعتين من البيان الأول، قال الناطق العسكري تامر الرفاعي إن القوات الجوية استهدفت «بؤراً وأوكاراً إرهابية» بشمال سيناء، موضحاً أن القوات البحرية وقوات حرس الحدود تشارك أيضاً في العملية.

وقال «قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية في شمال ووسط سيناء».

وتابع «كما تقوم عناصر من القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بهدف قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، وتشدد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية من إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية وكذا إجراءات التأمين للمجرى الملاحي لقناة السويس، وتقوم عناصر مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية بشتى أنحاء الجمهورية».



متابعة حثيثة



وقال السيسي في حسابه على فيسبوك «أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية».

بدوره، أعلن الأزهر الشريف دعمه الكامل لخطة المجابهة الشاملة، ودعا كافة أبناء الشعب المصري إلى دعم القوات المسلحة ورجال الأمن حتى تتطهر مصر من دنس تلك العصابات. وقالت وسائل إعلام رسمية إن السيسي يتابع عن كثب سير العملية من غرفة العمليات.



وقال سكان في مدينة الإسماعيلية القريبة من مسرح العملية بمحافظة شمال سيناء إنهم شاهدوا طائرات حربية تحلق فوق المنطقة. وقال سكان في غزة إنهم سمعوا دوي قصف جوي في مناطق بسيناء قريبة من القطاع.



تعليق الدراسة



وعلى إثر ذلك، علقت السلطات الدراسة في شمال سيناء. وحسب موقع التلفزيون المصري الرسمي، فقد تقرر إيقاف الدراسة بالمحافظة بمراحلها المختلفة اعتباراً من اليوم ولحين إشعار آخر، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ورفعت القوات المسلحة والشرطة المصرية حالة التأهب للدرجة القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية.



إغلاق





أغلقت السلطات المصرية معبر رفح بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء. وقال مدير عام الشؤون المدنية في غزة صالح الزق انه «تم إغلاق معبر رفح بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء كما أبلغتنا السلطات المصرية».