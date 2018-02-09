مصر: مصرع ثلاثة عناصر ارهابية وضبط 14 آخرين

أعلنت الداخلية المصرية مصرع ثلاثة عناصر ارهابية والقبض على 14آخرين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التى تستهدف المساس بأمن مصر.

وقال بيان أصدرته الوزارة اليوم أنه تم رصد تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج لعناصرها المنتمين لما تسمى بحركة حسم إحدى الأجنحة المسلحة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة المصرية خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الإنتخابات الرئاسية المصرية لإحداث حالة من عدم الإستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في مصر.