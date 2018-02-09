البشير: روسيا تساعدنا على تطوير قواتنا

كشف الرئيس السوداني عمر البشير، عن برنامج بين بلاده وروسيا لتطوير القوات المسلحة السودانية، لتكون قوة رادعة، مؤكداً جاهزية قواته لحماية السواحل السودانية على البحر الأحمر وحماية السودان.

وقال البشير أمس، خلال مخاطبته وحدات القوات المسلحة السودانية المتمركزة بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر، إن القوات المسلحة تعد خطاً أحمر، ولا يمكن المساس بها، معلناً عن تبني الدولة لبرنامج من ثلاثة محاور، يعنى بتطوير القوات المسلحة، تتمثل في أفراد القوات المسلحة تدريباً وتأهيلاً، ومن ثم معيناتهم وتوفير البيئة التي تساعد على استقرارهم.

وشدد البشير أن القوات المسلحة السودانية، ظلت صامدة، رغم تربص الأعداء، مشيراً إلى أنّ السلام الذي تحقق كان بفضل تضحيات القوات المسلحة لحماية الوطن. وأضاف البشير أنّ السلام الذي تحقق لم يأتِ إلّا بعد أن اقتنع الأعداء بالداخل والخارج، بأنّ القوات السودانية لن تُهزم، مردفاً: «لا نحارب من أجل الحرب، ولا نعتدي على أحد، لكن عندما نحارب سندافع عن أرضنا».

وامتدح البشير تضحيات قواته ودورها في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، مؤكداً توفير الدعم لها وتطويرها وتحديثها، لتكون قوة رادعة، ولحماية الأجواء السودانية ممن أسماهم المتآمرين والمتربصين بالسودان، قائلاً: «بدون قوات مسلحة، لا يوجد أمن ولا استقرار».

من جهته، شدد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، الفريق يحي محمد خير، على أن شواطئ البحر الأحمر، ستكون محمية ومحروسة، مؤكداً حرص القوات المساحة للتصدي لكل من يحاول النيل من البلاد، ورد أي اعتداء على السودان، مشيراً إلى الأهمية القصوى لبوابة شرقي السودان.

مصادرة صحف

في سياق آخر، صادر جهاز الأمن والمخابرات، ثلاث صحف، بعد تغطيتها تظاهرات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الخرطوم ومدن أخرى، وفق ما أكد رؤساء تحرير هذه الصحف. وصادر جهاز الأمن والمخابرات نسخ صحف «التيار» و«الميدان» و«الجريدة». وقال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير الجريدة «ضباط جهاز الأمن والمخابرات، صادروا كل النسخ، دون أن يقدموا سبباً لذلك».

وفي إجابة عن سؤال، لماذا يصادر جهاز الأمن والمخابرات الجريدة بصورة متكررة، رد عبد العزيز «هناك انطباعات لدى مسؤولين حكوميين، بأننا شيوعيون، وهذه ليست حقيقة، كما أننا نرفض أوامر جهاز الأمن، عندما يطلب منا عدم تغطية المظاهرات».