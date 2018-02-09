غسان سلامة يطلب إطاراً دستورياً قبل الانتخابات الليبية

شدّد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على ضرورة إتمام عملية تسجيل الناخبين، وإصدار قانون للاستفتاء قبل تنفيذ الاستفتاء على الدستور.

وقال سلامة خلال لقائه وفد مدينة الزاوية، بمقر البعثة الأممية في طرابلس، أمس، إنّ من المنطقي أن يكون هناك إطاراً دستورياً قبل الخوض في الانتخابات. وطالب وفد الزاوية خلال اجتماعه بالمبعوث الأممي بأربعة مطالب، بينها عودة جميع النازحين والمهجرين.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان صادر عنها، إن وفد الزاوية ناشد المبعوث الأممي المساعدة في تحقيق أربعة مطالب ضرورية، منها إطار دستوري قبل إجراء الانتخابات، فضلاً عن مكافحة الفساد، مشيرة إلى أنّه جاء في المطلب الرابع، الحد من التدخّلات الأجنبية في شؤون ليبيا الداخلية وعودة جميع النازحين والمهجرين.

على صعيد متصل، أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوفاق الوطني، برنامج الشرطة والأمن من أجل ليبيا، والذي يرمي إلى تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون في ليبيا، في سبيل تحقيق حكومة فاعلة وديمقراطية. وقالت البعثة الأممية في بيان، إن البرنامج الذي أطلق خلال اجتماع في تونس جمع وزير العدل محمد عبدالواحد، ووزير الداخلية عارف الخوجة.

وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فضلاً عن السفير الهولندي والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا، بوصفهم شركاء في جهود التنمية في ليبيا، يأتي بهدف بناء دولة قوية تنعم بالسلام وبناء مؤسسات دولة فعالة.

وأشارت البعثة إلى أن هذا البرنامج يعد واحداً من جهود الأمم المتحدة الرامية لدعم إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، مؤكدة أنه يعزز قدرات إدارات الشرطة لتحسين التنسيق مع وزارة العدل وإدارات السجون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن بناء قدرات منتسبي وزارة الداخلية.