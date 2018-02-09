السيسي يفتتح مشروعاً زراعياً ضخماً

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، المرحلة الأولى لمشروع يرمي إلى تشييد مئة ألف صوبة زراعية (بيوت بلاستيكية) بهدف تقليل الفجوة الغذائية في مصر وترشيد استخدام المياه.

وأكد السيسي خلال الافتتاح بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مطروح الساحلية شمال غرب البلاد، والتي شملت 1302 صوبة زراعية، إن الهدف من المشروع هو زيادة المعروض من المنتجات الغذائية والوفاء باحتياجات السوق المحلي. وقال في مؤتمر بثّه التليفزيون الرسمي إن «هذه الصوب ليست للتصدير، نحن لن نصدر قبل أن نكفي احتياجات السوق المحلي».

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع 5 آلاف بيت زراعي على مساحة 20 ألف فدان بمحافظات مطروح والشرقية والإسماعيلية تنفذها الشركة الوطنية للزراعات المحمية.