75

أوضحت النائبة بمجلس نواب الشعب وعضو بلجنة شؤون التونسيين بالخارج، لمياء المليّح، أن لقاء جمعها بالمدير العام لشركة الخدمات الأرضية بتونس، محمود سعيد، في إطار متابعة موضوع سرقة أمتعة المسافرين بالمطار، وأكد لها أنه تم تهويل ظاهرة سرقة الأمتعة بالمطار على صفحات التواصل الاجتماعي، وأن عدد التصاريح بالسرقات سنة 2017، لم يتجاوز 75 تصريحاً، وهو ما يعتبر عادياً بالمقاييس الدولية.

165

يقول المنتدى التونسيللحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن تونس شهدت 165 حالة بين انتحار ومحاولة انتحار خلال الربع الأخير من عام 2017، بلغت أقصاها في شهر نوفمبر الماضي، الذي شهد 61 حالة.

ويضيف أن حوالي 40 حالة انتحار تشهدها تونس شهرياً، ما يرسخ تفشي الحالة، منذ حادثة محمد البوعزيزي مفجر الثورة، قبل أكثر من سبع سنوات، ما دفع مؤسسة دينية، إلى أن تطلق صيحة فزع وتدعو إلى الصبر والمثابرة.

40000

ما زالت مدينة تاورغاء الليبية، الواقعة في الشمال الغربي من ليبيا، تنتظر أهلها الذين هجرتهم مليشيات مسلحة حتى أسنانها مدعومة من بؤر الإرهاب الإخواني، الذي دمّر مدينة كاملة، وهجّر أهلها، ووضعها منذ سبع سنوات تحت نير الظلم والتهجير والنزوح والملاحقة والعقاب الجماعي، بعد إسقاط الدولة الليبية بطائرات الناتو، والتسبب بمعاناة ومآسٍ منذ سبع سنوات، لأكثر من 40 ألف مواطن ليبي، بتهمة مشاركة نظام القذافي في قمع «ثورة» فبراير، وتهم باغتصاب 8 آلاف امرأة، ثبت في ما بعد أنها مجرد أكذوبة.

26

ليست حرائق الإرهاب والصراعات المليشياوية فحسب، ما ينهش الجسد الليبي منذ سنوات، فقد أفاد رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية في زليتن العقيد علي الفطيسي، بأن عدد الحرائق في البلدة منذ بداية هذا العام، وصلت إلى 26 حريقاً، موضحاً أن أكثرها حرائق السيارات.

وأشار الفطيسي في تصريح صحافي، إلى أن أسباب حرائق السيارات، وبخاصة المستعملة استعمالاً خارجياً، هو عدم توفر المواصفات القياسية لها، المعتمدة في السلامة المرورية.

180

قالت الأمم المتحدة: إن الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ بمستشفيات وشبكات الصرف الصحي بقطاع غزة، سينفد خلال عشرة أيام، وناشدت المانحين توفير دعم عاجل.

هذا منذ الثلاثاء الماضي. ففي مستشفى الدرة للأطفال، الذي يخدم في العادة ما يصل إلى 180 مريضاً في اليوم، كان كثير من أسرّته التسعين خاوياً. وقال الأطباء إن الوقود نفد قبل أسبوع، وأنه يوفر أدنى قدر ممكن من الخدمات. وقال مكتب الأمم المتحدة، إن وقود الطوارئ في المنشآت الحيوية بقطاع غزة «سينفد خلال الأيام العشرة المقبلة».

500

تقررت في الأردن، إضافة كل من وزارات العمل، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، النقل، الخارجية وشؤون المغتربين، والشؤون البلدية، والدوائر التابعة لها، ضمن خطة التحول الإلكتروني (المرحلة الثانية ـ أردن رقمي)، وبالبدء في إعداد خطط التحول الإلكتروني، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتباراً من العام الحالي 2018. وبحسب مصادر حكومية، ستوفر هذه الإضافات، الوقت والجهد للأردنيين وللمستثمرين لنحو 500 خدمة إلكترونية، مع حلول 2020.