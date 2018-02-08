قرقاش: زيارات قادة العالم للدولة حراك إيجابي في بلد الخير

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الزيارات المتتابعة لعدد من أبرز قادة المنطقة والعالم إلى دولة الإمارات تمثل حراكاً سياسياً إيجابياً في بلد نهجه الكلمة الصادقة والعمل الخيّر.



وقال معاليه، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس: «استقبلت دولة الإمارات يوم أمس الرئيس المصري، واليوم ملك الأردن، وغداً رئيس الوزراء الفرنسي، وبعد غد رئيس الوزراء الهندي.

حراك سياسي إيجابي في بلد نهجه الكلمة الصادقة والعمل الخيّر». يُذكر أن الدولة تشهد بشكل منتظم زيارات للعديد من أبرز رؤساء الدول والحكومات، وهو ما يجسد مكانتها العالمية المتنامية بوصفها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، يؤدي دوراً إيجابياً فعالاً على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الشرق والغرب.





