إطلاق سراح 300 من الجنود الأطفال في جنوب السودان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن جماعات مسلحة أطلقت سراح أكثر من 300 من الجنود الأطفال في جنوب السودان.

وقالت «يونيسيف»، في بيان صدر عنها أمس: «إنه خلال مراسم الإفراج عن الأطفال، تم نزع سلاحهم رسمياً، وتوفير ملابس مدنية، وسيتم إخضاعهم لفحوص طبية، إضافة إلى أنهم سيحصلون على المشورة والدعم النفسي والاجتماعي».

وقال ممثل اليونيسيف في جنوب السودان، ماهيمبو مدوي: «لا يتم تجنيد جميع الأطفال قسراً، فقد انضم العديد منهم إلى الجماعات المسلحة، لأنهم يشعرون بأنه ليس لديهم خيار آخر».

وقالت المنظمة الأممية إن الـ300 طفل هم الدفعة الأولى من 700 طفل من المقرر إطلاق سراحهم خلال الأسابيع المقبلة. وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في عام 2013 عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار.جوبا - وكالات