محكمة سعودية تقضي بإعدام إرهابي العوامية

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالقتل تعزيراً بحق إرهابي شارك في الهجوم المسلح على دبلوماسيين ألمانيين بإطلاق النار على مركبتهما الدبلوماسية التابعة لسفارة بلادهم بالمملكة، أثناء وجودهما في بلدة العوامية حتى احتراقها، إضافة إلى إلقائه قنابل «المولوتوف» وإطلاق النار على رجال الأمن لمنع دخولهم للبلدة.

وأصدر رئيس الجلسة القضائية الناظرة للقضية والمشكلة من ثلاثة قضاة، حكمهم الابتدائي بالإجماع بالقتل تعزيراً بحق المدعى عليه لثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال المشاركة عدة مرات في إطلاق النار على رجال الأمن من سلاح نوع رشاش، وإلقاء قنابل «المولوتوف» وإحراق إطارات المركبة عند مدخل بلدة العوامية لمنع رجال الأمن من الدخول.

وحيازته سلاحاً من نوع رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والمشاركة في التجمعات المثيرة لأعمال الشغب بمحافظة القطيف، والسطو المسلح على عدة محلات تجارية، والمشـاركة بسرقة مركبتين لاستخدامهما في عمليات السطو، والمشاركة بالاعتداء على مركبة دبلوماسيين بإطلاق النار عليها إلى احتراقها، والتدرب على استخدام الأسلحة لمواجهة رجال الأمن.