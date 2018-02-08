الزياني يبحث مع «أطباء بلا حدود» جهود تقديم الخدمات في اليمن

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، وفداً من منظمة أطباء بلا حدود ترأسه الدكتورة جوان لو، المديرة الدولية للمنظمة. جرى خلال الاجتماع بحث الجهود الإنسانية النبيلة التي تقوم بها المنظمة لتوفير الخدمات العلاجية للمتضررين في مناطق الصراع والأزمات إقليمياً ودولياً، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال، كما تم استعراض جهود المنظمة بتقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية في المحافظات اليمنية كافة.

وأشاد الأمين العام بالدور الإنساني المهم الذي تقوم به المنظمة لتقديم المساعدات والخدمات الطبية الإنسانية للشعوب المتضررة في مناطق الصراع والأزمات وللنازحين والمهجرين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص مجلس التعاون على دعم ومساندة جهود المنظمة، وكل المنظمات الإنسانية لتقديم الدعم والعون لكل المحتاجين للمساعدات الإنسانية.

في الأثناء، استقبل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في الرياض، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى السعودية، سيرجي كوزولوف.

تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الخليجية الروسية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.