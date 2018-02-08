هادي:قوى التطرف وميليشيات إيران تتربصان بأمن اليمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن بلاده تواجه تربص ميليشيات إيران والتنظيمات الإرهابية.



وبحث الرئيس اليمني خلال لقائه نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مايك ملروي، بحضور القائمة بأعمال السفارة الأميركية كارن ساساهارا، جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بطبيعة الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة نحو تحقيق السلام والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني.



وعبر هادي عن تقديره لجهود الولايات المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والظروف ما يجسد مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها جوانب التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب.



وقال الرئيس اليمني: «تعاني اليمن من تداعيات تربص قوى التطرّف والشر بشقيها وذراعيها الميليشيا الحوثية الإيرانية والإرهاب، ونعمل مع المجتمع الدولي لتجاوزها لإرساء الأمن والسلام المنشود».