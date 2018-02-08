بن دغر: ندعم اللجنة العسكرية السعودية الإماراتية للتهدئة

جدّد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر دعم حكومته لجهود اللجنة السعودية الإماراتية العسكرية المكلفة بفرض وقف شامل لإطلاق النار، موجهاً شكره إلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن جهودهم تكللت بالنجاح ونزع فتيل الفتنة ومنع الذهاب باليمن إلى المجهول.

وفي كلمة له أمام مجلس الوزراء، إنهم يثقون بقيادة التحالف وبدول التحالف، والحقيقة وحدها هي التي ستحدد سير العدالة، وتحمّل المسؤولية من كان مسؤولاً عن هذه الأحداث.

رأب الصدع

وأكد بن دغر أن «المهمة هي في رأب الصدع، وتضميد الجراح، والخروج من حالة الشحن السياسي والمناطقي، وأن نبذل جهدنا في الاهتمام بأسر كل الشهداء دون استثناء، والعناية بالجرحى كل الجرحى، وتطبيع الحياة في عدن ورعاية مصالح المواطنين، وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تقديم الخدمات ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة الدولة، وأعني أن دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يحظى بالأولوية في عمل الحكومة».

وأردف: «لقد منعنا بدعم من التحالف العربي انهياراً شاملاً للدولة، ودافعنا عن أمننا وأمن الخليج العربي والأمن القومي العربي، ونعمل الآن على عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن وبقية المحافظات المحررة».