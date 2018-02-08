محللون لـ «البيان»: مصر والإمارات تلاحم وتوافق على الصعد كافة

تمثل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية- العربية من حيث التنسيق الدائم والمستمر بين البلدين في مختلف الملفات وتوافق الرؤى حول العديد من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط، وهي العلاقات التي تبدي السلطات في كل من البلدين حرصاً على الحفاظ عليها واستمرارها ودعمها بصورة أكبر، انطلاقاً من قاعدة الأمن المشترك والتصدي للتحديات المشتركة، بخاصة خطر الإرهاب.

وفي هذا الإطار، وصف محللون مصريون في تصريحات لـ«البيان»، العلاقات المصرية الإماراتية بكونها علاقات استراتيجية راسخة أرسى معالمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أوصى أبناءه من بعده بمصر خيراً، مشيرين في السياق ذاته إلى الدعم الإماراتي الهائل لمصر، الذي حصّنها من العديد من المصاعب في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 بشكل خاص.

مساندة

وقال خبير العلاقات الدولية بالقاهرة د. سعيد اللاوندي، إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية جداً على مختلف المستويات، والدليل على ذلك حفاوة الاستقبال الذي استقبلت به دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً بعد انتهاء جولته في سلطنة عمان، موضحاً أن «مصر لا تنسي مساندة الإمارات العربية الشقيقة لها في مواجهة الإرهاب، ودعمها لمصر اقتصادياً بصورة كبيرة».

وعدد اللاوندي، في تصريحات لـ«البيان»، أوجه الدعم الإماراتي لمصر سواء سياسياً أو دعماً اقتصادياً من خلال المشروعات الإماراتية التنموية التي أقامتها الدولة في مصر، فضلاً عن تشجيع الدولة للاستثمار في مصر، بما دعم سمعة مصر على المستوى الدولي، على اعتبار أن الإمارات من أقوى الدول في الخليج العربي، ذلك في الوقت الذي كانت تواجه فيه مصر ضغوطاً عدة أسهم الدعم الإماراتي في التغلب عليها.

والعلاقات بين مصر والإمارات، بحسب اللاوندي، هي رمانة الميزان في العلاقات المصرية الخليجية، مؤكداً أن هناك تواصلاً دائماً بما يسمي «دبلوماسية الهاتف»، ويتحدث الرئيس السيسي مع قادة الإمارات بشكل دائم في قضايا سوريا واليمن والعراق ومختلف قضايا الشرق الأوسط، موضحاً أن القاعدة التي تنطلق منها تلك العلاقات هي أن أمن الخليج من أمن مصر.

وإلى ذلك، أشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة، لـ «البيان»، إلى أن مصر تربطها علاقات تاريخية بدولة الإمارات، والعلاقات بين البلدين أرسى معالمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. مشيراً إلى مساندة الإمارات لمصر في العديد من المحطات التاريخية بداية من حرب أكتوبر 1973 وحتى بعد ثورة 30 يونيو 2013. وقال: «نحن كمصريين نعتز بمساندة دولة الإمارات العظيمة لدولتنا».

خصوصية

وتحدث عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري جمال محفوظ، عن التوافق بين البلدين في الرؤى والمواقف في العديد من الملفات المرتبطة بقضايا المنطقة، موضحاً أن العلاقات وطيدة بين الدولتين، وطوال السنوات الماضية لا توجد أي خلافات بين البلدين. وأشار في تصريحات لـ«البيان»، إلى خصوصية العلاقة بين مصر والإمارات، وتعاون البلدين في العديد من الملفات من بينها ملف مكافحة الإرهاب في المنطقة، موضحاً أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بالعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خط متواز مع سعي مصر للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الدول العربية والأفريقية والغربية أيضاً.

استقرار

وفي السياق، أوضح مساعد وزير خارجية مصر الأسبق محمد مرسي عوض، في تصريحات لـ«البيان»، أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات قديمة وممتدة، وهناك توافق وتنسيق دائم بين البلدين، على أساس أن الأمن القومي الخليجي مرتبط بأمن واستقرار مصر، ووصف العلاقات المصرية الإماراتية بكونها نموذجاً يحتذى به في إطار العلاقات العربية العربية.