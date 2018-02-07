إحباط محاولة مستوطنين اختطاف طفلين فلسطينيين في نابلس

حاول مستوطنون مساء اليوم اختطاف طفلين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في قرية مادما جنوب نابلس غير ان تجمع الاهالي وملاحقتهم في الجبال مكن من تخليصهما.

وأكد شهود عيان ان مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار" اقتحموا منزل المواطن الفلسطيني "رزق زيادة" واختطفوا الطفلين حسام (8 سنوات) وطه (10 سنوات) وحاولوا جرّهما الى المستوطنة .. لكن على الفور تجمع عشرات من الاهالي ولاحقوا المستوطنين في الجبال واجبروهم على ترك الطفلين.

من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم ايضا شاباً فلسطينياً بدعوى حيازته عبوة ناسفة محلية التصنيع حاول الدخول بها إلى محكمة سالم الإسرائيلية.