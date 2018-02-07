مساعدات إماراتية تنموية وإغاثية في شبوة وعدن

أبرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية لترميم وصيانة مبنى جمعية تنمية المرأة بمديرية عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية في إطار حرصها على دعم القطاعات الخدمية والإنسانية بالمحافظة.

وأكد ممثل هيئة الهلال الإماراتي بمحافظة شبوة، محمد المهيري، أن الهيئة تسعى خلال «عام زايد 2018» إلى تنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية المحررة ومن ضمنها محافظة شبوة في إطار الدور الذي تقوم به دولة الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية في اليمن لمساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة وإعادة تطبيع الحياة.

وأوضح المهيري أن ترميم مبنى جمعية تنمية المرأة وإعادة تأهيله يهدف إلى استئناف عملها في تبني المشاريع النسوية الصغيرة من خياطة وحرف يدوية وأنشطة خيرية بما يحقق عائدات ربحية للجمعية والأسر العاملة فيها، لافتا إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل على استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن حرصا من القيادة الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناتهم.

من جانبها أعربت رئيس جمعية تنمية المرأة بمحافظة شبوة، فاطمة فرج حيدرة، عن جزيل شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على ما تقوم به وما تقدمه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية. ونوهت بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ مشاريع حيوية وتخفيف معاناة المواطنين بمحافظة شبوة.. لافتة إلى أهمية مشروع صيانة وترميم المبنى نظرا لعدد الفئات المستفيدة من الجمعية.

في السياق، فوجئت أسرة يمنية تضررت من أحداث عدن الأخيرة بفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يقدم لها خدماته الإغاثية ويخفف عنها ما لحق بها من أضرار مادية ونفسية نتيجة تعرض منزلها لمقذوف أثناء المواجهات التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية وراح ضحيته شهيدان وجريح.

وأعرب فريق الهلال عن مواساته لأسرة العبد المنكوبة التي فقدت رب الاسرة ونجله بمنطقة الوهط بمحافظة لحج فيما جرحت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ما زالت تتلقى العلاج في عدن. وقدم الهلال الأحمر الإماراتي للأسرة مبلغا ماليا ومواد غذائية للتخفيف عنهم. ويعمل الهلال الأحمر الإماراتي منذ العام 2015 على إغاثة النازحين والفقراء والمحتاجين في مختلف المحافظات المحررة.