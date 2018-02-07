قرقاش: قواتنا المسلحة تسطّر أروع التضحيات في حيس

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن القوات المسلحة الإماراتية تسطر أروع صفحات التضحية في تحرير مدينة حيس من ميليشيات الانقلابيين، في وقت نفذت قوات الشرعية عملية تمشيط واسعة وتطهير لما تبقى من جيوب للمتمردين في بعض الأحياء والمباني، فيما لجأت ميليشيا إيران إلى تفجير الجسور والطرق في محاولة يائسة لمنع تقدم الشرعية والتحالف بإسناد مباشر من القوات المسلحة الإماراتية.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، تغريدات عبر "تويتر" تطرق فيها إلى الانتصار الكبير الذي حققته قوات الشرعية والتحالف العربي ضد الميليشيات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وقال معاليه: «القوات الإماراتية وضمن التحالف العربي تشارك في انتصار حيس، جيشنا يسطر أروع صفحات البذل والتضحية، وشبابنا فخرنا بعيدا عن اللغو والخطابة، أبناء الإمارات هم السيف الصادق والمحزم المليان».

في الأثناء، واصلت القوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي، الثلاثاء، تقدمها الميداني في معاركها ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي.

ونفذت القوات الشرعية عملية تمشيط واسعة وتطهير لما تبقى من جيوب للمتمردين في بعض الأحياء والمباني في حيس. وذكرت مصادر ميدانية أن الحوثيين يفرون بأعداد كبيرة باتجاه الجراحي، فيما يسلم العشرات منهم أنفسهم للقوات الحكومية. وتستعد قوات الشرعية بعد تطهير حيس لاقتحام مديرية الجراحي، التي تبعد عنها قرابة 20 كيلو مترا.

وإزاء التقدم المباغت، الذي أحرزته القوات الشرعية، وفي محاولة لإعاقة تقدمها، قامت ميليشيات الحوثي بتفجير الجسر الواقع على الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي.

وكانت القوات الحكومية نفذت عملية التفاف ناجحة في شمال حيس بالقرب من أولى قرى مديرية الجراحي وتمكنت من قطع الخط العام، ثم قام المتمردون بتفجير الجسر أثناء فرارها.

ومديرية حيس تعد ثاني مديرية في الحديدة تتحرر بعد تطهير الخوخة من الحوثيين في ديسمبر الماضي.

مقتل قيادي حوثي

إلى ذلك، لقي قيادي في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية وعدد من مرافقيه مصرعهم،أمس، بنيران الجيش الوطني غرب مدينة تعز. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن القيادي الحوثي المدعو«مجلي حسين مجلي» قتل وأصيب 3 من مرافقيه بنيران أبطال الجيش الوطني في مواجهات بمنطقة العينين جبل حبشي غرب مدينة تعز. وأضاف المصدر إن المواجهات مستمرة لتطهير كافة المناطق في جبل حبشي من سيطرة الميليشيا الانقلابية.

في غضون ذلك، ضبطت نقطة أمنية تابعة للحزام الأمني لقوات النخبة الشبوانية في معسكر الشهداء في مركز محافظة شبوة عتق، شحنة أسلحة على متن مركبة آتية من محافظة مأرب وفي طريقها لمحافظة أبين. وقال قائد معسكر الشهداء الحزام الأمني لنخبة الشبوانية في مدينة عتق، النقيب وجدي باعوم الخليفي، لموقع «الأمناء نت» الإلكتروني، إن الأسلحة التي تم ضبطها عبارة عن رشاشات من نوع «جي ثري» على متن مركبة آتية من محافظة مأرب ومتجهة إلى محافظة أبين حسب التحقيقات الأولية.