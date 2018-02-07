الخرطوم تحمّل المتمردين مسؤولية فشل المفاوضات

حمّلت الحكومة السودانية الحركة الشعبية قطاع الشمال، مسؤولية فشل جولة المفاوضات التي انعقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مؤكّدة أنّ تمسك الحركة بقضية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون أن يكون للحكومة يد فيها انتهاك للسيادة الوطنية، واعتبرت موقف الحركة محاولة منها لتعطيل المفاوضات.

التزام

وقال مساعد الرئيس السوداني رئيس وفد الحكومة التفاوضي إبراهيم محمود في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم: «كنا نتمنى أن يمضي الاجتماع خطوات إلى الأمام بعد أن تم الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس البشير مرارا منذ يوليو 2016 حتى الآن ووقف العدائيات التي أعلن من جانب الحركة الشعبية ما أدى إلى سلام حقيقي على مستوى الولايتين وخلق روح سلام عامة».

تعطيل

وأضاف محمود: «كنا نتوقع أن نمضي خطوات للأمام لكن يبدو أن وفد الحركة الذي يأتي لأول مرة بعد الانشقاق كان حذرا بعض الشيء، لذلك جاء وتمسك بقضية قديمة، وهو دواء منتهي الصلاحية، وهو محاولة لتعطيل المضي قدما في الاتفاق، بطلبه أن تأتي المساعدات عبر الحدود التي توجد فيها الحركة الشعبية من غير إجراءات سيادية، ومن دون التأكد من الأشياء التي تدخل بانها مسموح بها وليست سلاحاً أو ذخيرة، لكن المساعدات الإنسانية يمكن أن تأتي من أي مكان في العالم شريطة أن تدخل عبر المداخل الرسمية».