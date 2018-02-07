أوروبا تدعو إسرائيل لإعادة بناء غرفتين مدرسيتين هدمتهما

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل، أمس، إلى إعادة بناء غرفتين مدرسيتين هدمتهما قواتها في تجمع بدوي في الضفة الغربية، قبل يومين. وأعربت بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله في بيان، عن قلقها البالغ حيال قيام السلطات الإسرائيلية في الرابع من فبراير بهدم الصفين الثالث والرابع الابتدائي، اللذين تم تمويل بنائهما من خلال جهات مانحة. وأضاف البيان أن الصفين كانا يخدمان 26 طالباً من أطفال أبونوار وهو تجمع بدوي وتجمع للاجئين يقع في المنطقة (ج) في ضواحي القدس.

وذكر البيان تم تمويل بناء الصفين من قبل الاتحاد الأوروبي. ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي.