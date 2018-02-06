مقتل جندي لبناني ومتشدّد خلال مداهمة في طرابلس

أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي إضافة إلى أحد المطلوبين، نتيجة تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية في مدينة طرابلس في شمال لبنان.

وأفاد بيان للجيش اللبناني بأن قواته دهمت مخبأ لمتشدد مشتبه فيه بمدينة طرابلس، شمال البلاد، في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، ما نجم عنه اشتباكات مسلحة قتل فيها الجندي والمتشدد.

وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للجيش أن مداهمة منزل في منطقة التبانة بمدينة طرابلس، كانت بهدف إلقاء القبض على شخص يدعى هاجر العبد الله، لكن قوات الجيش قوبلت بمقاومة وتعرضت لإطلاق نار وقنابل يدوية.

وتابع البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل العبدالله وجندي، وإصابة عدد من الجنود واعتقال بلال العبدالله شقيق العبدالله. وأضاف أن الجيش صادر أموالاً وأسلحة وذخيرة وعتاداً عسكرياً في المنزل.

ولم يحدد الجيش الاتهامات الموجهة إلى المطلوبين، لكنه أطلق على مطلق النار تسمية «إرهابي»، وهو التعبير الذي عادة ما يستخدمه للإشارة إلى مطلوبين متشددين أو متعاونين معهم.

ويلاحق الجيش بانتظام مطلوبين بجرائم تفجير أو اعتداء على عناصره أو الانضمام إلى شبكات تعد لأعمال تخريبية أو التواصل مع تنظيمات خارج الحدود.

وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عدداً من الهجمات التي كان يدبر لها تنظيم داعش الإرهابي وشبكات للتنظيم منذ آخر هجوم كبير له في البلاد، وكان تفجيراً انتحارياً مزدوجاً في بيروت عام 2015.