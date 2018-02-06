الشرعية تحرر حيس.. وفرار جماعي لميليشيات إيران

حرر الجيش اليمني مركز مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد عملية عسكرية نوعية شاركت فيها وحدات من الجيش والمقاومة وبإسناد من التحالف العربي ومساهمة مباشرة من القوات المسلحة الإماراتية تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة، في حين شهدت الجبهات فراراً جماعياً لعناصر الميليشيات، في وقت تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة علب شمال صعدة من السيطرة على جبلي قعم وبتر.

وبإسناد مباشر من القوات المسلحة الإماراتية دخلت قوات الشرعية مدينة حيس عاصمة مديرية حيس بمحافظة الحديدة وبدأت بتمشيط احياء المدينة بعد فرار عناصر الميليشيات منها لتصبح حيس ثاني المديريات المحررة في الحديدة بعد الخوخة.

ووفرت القوات المسلحة الإماراتية عمليات الاسناد الناري والاستطلاع والدعم اللوجستي لقوات الجيش الوطني اليمني في جبهة حيس أيضاً. وبدأت قوات الجيش اليمني وبدعم كبير من فرق الهندسة بالقوات المسلحة الإماراتية عملية تطهير مديرية حيس من الألغام التي زرعتها ميلشيات الحوثي الإيرانية بشكل كثيف.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية المسنودة من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن دخلت مدينة حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن عقب تمشيط واسع للمناطق الشاسعة والمزارع الممتدة من شمال شرق المخا وشرق الخوخة ووصولاً اطراف مدينة حيس خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر ان قوات الشرعية مشطت عدداً من الإحياء تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف التي قصف مواقع واليات لميليشيات الحوثي وسط مدينة حيس مع تقدم قوات الجيش. وحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة تقوم بتمشيط احياء مدينة حيس وسط فرار لميليشيات الحوثي باتجاه الجراحي.

وبشر قائد المقاومة التهامية عبدالرحمن حجري ابناء اقليم تهامة عامة وأبناء مدينة حيس على وجه الخصوص ان بشائر النصر تلوح في الأفق بتحرير كامل مناطق تهامة من سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع اليمنية ان قوات الجيش اليمني والمقاومة التهامية بقيادة أحمد الكوكباني اقتحمت مدينة حيس وسط هروب كبير لأفراد الميليشيات وفرضت سيطرتها على المدينة.

وأوضحت مصادر ميدانية قوات الجيش والمقاومة سيطرت أيضاً على قرى الضاحية والقاهرة وحسي الحنجلة والجريب القريبة من مركز مديرية حيس فيما تكبدت الميليشيات أعداداً كبيرة القتلى والجرحى في صفوفها علاوة على خسائرها في العتاد.

وواصلت قوات الشرعية تقدمها نحو محافظة تعز وسيطرت على عدد من المرتفعات التي تتحكم بالطريق الذي يربط لحج بتعز . وذكرت مصادر عسكرية ان اللواء الثاني مشاة حزم والمقاومة حررا التبة الحمراء بالكامل ومنطقة الخزيبة وجبل القبيطة الإستراتيجي المحاذي والمطل على الجريبة وسوق الربوع.

تعز وصعدة

في السياق، تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على خط الرمادة الرابط بين تعز والمخا والحديدة وتحرير قرية العدنة شرق المدينة.

وقال مصدر عسكري إنه بعد تطهير شرف العنين في مديرية جبل حبشي أصبح خط الرمادة تحت سيطرة الجيش اليمني كما تم تحرير قرية العدنة شرق المدينة. الى ذلك تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها باتجاه جبل الوعش شمال المدينة.

في صعدة، تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة علب شمال صعدة، من السيطرة على جبلي قعم وبتر جنوب منطقة مندبة بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي.

اعتراض باليستي

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية من محافظة صعدة باتجاه الأراضي السعودية.وذكر تحالف دعم الشرعية أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت أمس الصاروخ الذي أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأكد التحالف أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي.