السعودية تموّل توريد وتركيب 4 رافعات في الموانئ اليمنية

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليمن والسعودية لتمويل وتركيب أربع رافعات في كل من ميناء عدن، المكلا والمخا ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وستعمل الرافعات بطاقه تصل إلى 60 طنا لكل منها، ما سيسهم بشكل مباشر بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لليمنيين وبما يتوافق مع أهداف خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن.

ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية حيث سبق أن قدم برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة أربع رافعات تم تركيبها الشهر الماضي في ميناء الحديدة.

وأوضح وزير الأشغال العامة والطرق اليمنية معين عبدالملك أن تسليم الرافعات للموانئ اليمنية في ظل ظروف الأزمة الحالية وعدم الاستقرار يدل بشكل واضح على عزم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على تنفيذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وأشاد بالدعم السعودي لليمن في مختلف المجالات والالتزام بالخطة الإنسانية.

وسيتبع هذه الاتفاقية اتفاقيات أخرى تعنى بهذا الجانب الإنساني، وستساهم بالارتقاء بالبنية الأساسية في الموانئ اليمنية.